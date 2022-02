Tunisia: Borrell, Ue potrebbe bloccare gli aiuti macrofinanziari

(ANSA) - TUNISI, 12 FEB - "Chiediamo con forza un ritorno alla normalità democratica. Siamo certamente molto preoccupati per questi eventi e stiamo decidendo di interrompere l'erogazione delle tranche progressive di aiuti macrofinanziari che erano state programmate". Sono le parole dell'Alto Rappresentante Ue per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Josep Borrell, al programma Internationales, oggi in onda su Tv5 Monde a proposito della situazione in Tunisia e della posizione dell'Ue, in seguito agli ultimi sviluppi politici nel Paese nordafricano.

"Non è una sanzione - ha proseguito Borrell - insisto sul fatto che i soldi che vanno direttamente ai cittadini continueranno ad essere erogati, ma stiamo discutendo degli aiuti macrofinanziari, che sono abbastanza significativi. Ci sono proposte sul tavolo e alcuni membri devono decidere, ma è una mia proposta fermare l'esborso progressivo che era previsto per questo aiuto a seconda di come si svilupperanno gli eventi", afferma Borrell in un estratto del video rilanciato dai media tunisini. L'annuncio dello scioglimento del Consiglio superiore della magistratura (Csm) da parte del presidente tunisino Kaïs Saïed, ha spinto gli ambasciatori del G7 e dell'Ue in Tunisia a esprimere la loro profonda preoccupazione per questa decisione sottolineando l'unilateralità di questa decisione. (ANSA).