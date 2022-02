Usa: abolita decisione Trump, lupi grigi tornano specie protetta

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - I lupi grigi sono tornati specie protetta nella maggior parte degli Stati Uniti dopo che un giudice federale della California ha annullato una misura dell'amministrazione Trump. Lo riporta il New York Times.

Nell'ottobre 2020, l'allora presidente aveva deciso di revocare agli animali lo status istituito negli anni '70 dopo che si erano quasi estinti. Dall'entrata in vigore del provvedimento c'è stata un'impennata nel numero di lupi uccisi in alcuni stati, come nel Wisconsin dove ne sono stati massacrati 200 in meno di tre giorni, costringendo le autorità a porre fine alla stagione della caccia prima del previsto. D'ora in avanti in 44 stati d'ora in avanti cacciare i lupi sarà illegale, pena una multa o il carcere.

Prima dell'arrivo dei coloni europei nel XVI secolo si calcola che nei futuri Usa vivessero quasi 250.000 lupi grigi.

Ne sono rimasti soltanto circa 6.000. (ANSA).