Svezia: Greta, Stoccolma non autorizzi miniera di ferro

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Gli esperti dell'Onu sui diritti e numerosi attivisti ed ecologisti, tra cui Greta Thunberg, hanno fatto appello alla Svezia affinché neghi la licenza per lo sfruttamento di una miniera di ferro, avvertendo che causerebbe "rischi irreversibili" alle terre della comunità indigena Sami, che nel Paese conta tra 20mila e 40mila membri. La concessione riguarderebbe la regione settentrionale di Gallok, mettendo in pericolo in particolare le mandrie di renne, che rappresentano la principale fonte di sostentamento delle popolazioni locali.

Contro il progetto ha manifestato in questi giorni Greta.

"Crediamo - ha detto la giovane attivista in un videomessaggio - che il clima, l'ambiente, l'aria pulita, l'acqua, le mandrie di renne, i diritti degli indigeni e il futuro dell'umanità dovrebbero avere la priorità sul profitto a breve termine di una compagnia".

"Siamo molto preoccupati dalla mancanza di buone fede delle consultazioni e dal mancato ottenimento di un consenso libero, preventivo e informato dei Sami, hanno dichiarato in una nota gli esperti Onu Jose Francisco Cali Tzay e David Boyd.

La decisione del governo di Stoccolma sul progetto, guidato dalla società britannica Beowulf, è attesa il mese prossimo. La compagnia, citata dal Guardian, si è detta "fiduciosa" sul via libera della Svezia. (ANSA).