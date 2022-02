Sospetti separatisti hanno ucciso tre poliziotti in Nigeria

(ANSA) - LAGOS, 11 FEB - Sospetti separatisti nel sud-est della Nigeria hanno ucciso tre poliziotti ferendone altri due.

Lo ha riferito un alto funzionario delle forze dell'ordine, precisando che uomini armati hanno preso ieri d'assalto un posto di blocco della polizia a Enugu, capitale dell'omonimo Stato. Daniel Ndukwe, portavoce della polizia statale, ha confermato l'attacco ma ha rifiutato di confermare il bilancio delle vittime: "L'informazione sull'incidente è ancora imprecisa. Nel frattempo è partita la caccia all'uomo per i delinquenti", ha affermato.

La parte sud-orientale della Nigeria ha visto un aumento delle violenze dallo scorso anno, con oltre 130 poliziotti e altri membri del personale di sicurezza uccisi da uomini armati, secondo il bilancio dei media locali.

Le autorità hanno attribuito gli attacchi al movimento fuorilegge Popolo indigeno del Biafra (Ipob), che propugna uno Stato separato per il popolo di etnia Igbo, o alla sua ala armata conosciuta come Esn, ma il gruppo ha negato le accuse.

Nel 1967 la dichiarazione unilaterale della Repubblica indipendente del Biafra da parte di ufficiali militari dissidenti Igbo provocò una guerra civile di due anni e mezzo in cui persero la vita più di un milione di persone, la maggior parte delle quali proprio di etnia Igbo. (ANSA).