Salgono a 111 le vittime del ciclone Batsirai in Madagascar

(ANSA) - ANTANANARIVO, 11 FEB - Il bilancio in Madagascar delle vittime di Batsirai , abbattutosi sull'isola la scorsa settimana, è salito oggi a 111 persone, con la maggior parte dei morti appartenenti ai distretti dove il ciclone tropicale ha raso al suolo le case. L'agenzia nazionale per la gestione delle calamità, Bngrc, ha specificato che 87 persone sono morte nel distretto di Ikongo, vicino alla costa orientale dell'isola.

Circa 30 mila persone vivono in rifugi di emergenza dopo il passaggio di Batsirai, secondo gli aggiornamenti di Bngrc. Le agenzie umanitarie si preoccupano di garantire acqua pulita e hanno iniziato a installare dei sistemi per la sua purificazione, visto che le malattie legate all'acqua sono il rischio maggiore per la salute dopo le tempeste tropicali. Il Madagascar è uno dei Paesi più poveri del mondo, con circa il 42 per cento dei bambini dell'isola che soffre di malnutrizione cronica, anche in assenza di disastri naturali. (ANSA).