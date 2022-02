Covid: Usa, per Biden 'prematuro' togliere mascherine al chiuso

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Mentre molti stati in Usa stanno abolendo alcune regole contro il Covid per Joe Biden è "prematuro" togliere l'obbligo di mascherina al chiuso.

In un'intervista alla Nbc, il presidente americano non ha voluto esplicitamente criticare i governatori che hanno deciso per un allentamento delle restrizioni, "è difficile giudicare se abbiano torto o meno", ma ha definito "probabilmente prematura" l'abolizione della mascherina al chiuso. Anche la direttrice del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, ha detto che "ora non è il momento" per eliminare quel tipo di protezione.

Il Nevada è diventato l'ultimo stato a rimuovere l'obbligo di mascherine al chiuso. Connecticut, Delaware, New Jersey, Oregon, Rhode Island, California, New York, Illinois e Massachusetts sono gli altri stati che hanno annunciato un allentamento. Tutti tranne il Massachusetts sono guidati da governatori democratici. (ANSA).