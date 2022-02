Amb. Iran, Italia può tornare il primo partner Ue

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Prima dell'abbandono dell'accordo nucleare da parte degli Usa, le relazioni commerciali tra" Iran e Italia "erano cresciute in meno di due anni da un miliardo di euro a 5,1 miliardi di euro. Oggi, dopo tre anni in cui molte imprese italiane per via delle pressioni americane hanno lasciato il mercato iraniano, anche le condizioni economiche iraniane hanno subito importanti cambiamenti". Ma "vedo possibile per l'Italia riconquistare la posizione occupata nel periodo precedente le sanzioni". Lo ha detto l'ambasciatore dell'Iran a Roma, Hamid Bayat, in un'intervista all'ANSA in occasione del 43/mo anniversario della Rivoluzione islamica nel suo Paese. (ANSA).