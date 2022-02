Usa: 'camionisti no vax puntano su Super Bowl' a Los Angeles

(ANSA) - WASHINGTON, 10 FEB - I camionisti no vax americani potrebbero tentare di paralizzare Los Angeles nel weekend in occasione del Super Bowl, prima di dirigersi nella capitale americana nel giorno in cui il presidente Joe Biden terrà il suo discorso a Camere riunite sullo Stato dell'Unione, previsto il primo marzo. E' l'allerta lanciata dal dipartimento per la sicurezza interna. (ANSA).