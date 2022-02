Usa: appello Jolie, approvate legge contro violenza su donne

(ANSA) - NEW YORK, 09 FEB - "Approvate il provvedimento contro la violenza domestica sulle donne. E' il voto più importante di quest'anno". E' l'appello disperato di Angelina Jolie al Congresso americano.

In lacrime la star ricorda ai senatori una "brutta verità", ovvero che la violenza domestica "è una realtà ormai normalizzata nel Paese. Il motivo per cui molte persone faticano a uscire da situazioni di abuso è il loro sentirsi inutili. E il silenzio di un Congresso troppo impegnato per approvare il Violence Against Women Act rafforza questo senso di inutilità e impotenza".

L'attrice ricorda quindi come la violenza domestica sulle donne si ripercuota anche sui bambini. "Le donne che hanno sofferto con poco o nessun aiuto si portano dietro il dolore e il trauma dell'abuso. I giovani che sono sopravvissuti agli abusi ne emergono più forti nonostante il sistema non li abbia aiutati. Le donne e i bambini che sono morti a causa di abusi avrebbero potuto essere salvati", dice con la voce spezzata nel corso di una conferenza stampa insieme a un gruppo bipartisan di senatori. (ANSA).