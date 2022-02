Ucraina: Truss a Mosca, basta retorica da Guerra Fredda

(ANSA) - LONDRA, 10 FEB - L'Occidente non può ignorare lo schieramento di truppe russe al confine e "i tentativi" attribuiti al Cremlino di "minare la sovranità dell'Ucraina". Lo ha detto la ministra britannica degli Esteri, Liz Truss, incontrando oggi a Mosca l'omologo russo Serghiei Lavrov, come riporta la Bbc: un cui corrispondente non ha mancato stamane di sottolineare la differenza di postura fra l'esperto Lavrov, a suo agio e quasi rilassato nelle fasi iniziali del faccia a faccia - il primo tra i capi delle diplomazie dei due Paesi dal 2017 - e una debuttante Truss apparsa "rigida".

La titolare del Foreign Office ha poi avvertito che un conflitto sarebbe "disastroso" anche per la Russia, evocando tuttavia che resta aperta "la strada alternativa della diplomazia" e sollecitando Mosca a "intraprendere questa via" e a rinunciare "a una retorica da Guerra Fredda",.

Da Londra, il collega della Difesa, Ben Wallace, atteso a sua volta domani a Mosca dal collega russo Serghiei Shoigu, ha da parte sua evocato in una serie d'interviste rapporti d'intelligence stando ai quali la Russia potrebbe far ricorso a provocazioni di confine "sotto falsa bandiera" per giustificare un'ipotetica invasione in Ucraina. Non senza ammonire sui rischi di una guerra che sarebbe sanguinosa perché gli ucraini "si batterebbero".

Nel quadro dell'azione diplomatica britannica sul dossier ucraino, le missioni moscovite dei due ministri s'incrociano intanto con quella del premier Boris Johnson, giunto oggi a Bruxelles per colloqui in sede Nato prima d'una successiva tappa a Varsavia per ribadire il sostegno di Londra alla Polonia.

