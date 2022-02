Covid: Fauci, Usa sulla 'strada del ritorno alla normalità'

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Gli Stati Uniti sono "sulla strada di ritorno alla normalita" per quanto riguarda la pandemia "ma dobbiamo restare preparati per l' eventualita' che arrivi una variante del virus completamente diversa e capace di penetrare la protezione raggiunta dalle mutazioni precedenti". Cosi', in diversi interventi, Anthony Fauci ha espresso ottimismo sull'andamento della pandemia. Commentando l'allentamento delle misure di prevenzione - come la sospensione dell'obbligatorietà delle mascherine in vari Stati Usa - il consigliere medico del presidente Biden ha precisato: "Mentre usciamo dalla fase di pandemia conclamata causata dal covid-19 - da cui stiamo certamente uscendo - le decisioni saranno prese a livello locale piuttosto che centrale". Fauci ha anche espresso l'opinione che "il virus non verrà sradicato, ma spero che si arriverà ad un momento in cui non saranno più necessarie restrizioni grazie alla combinazione di un sufficiente numero di persone vaccinate e di quelle che hanno già avuto la malattia" da assicurare una certa immunità nella popolazione in generale. (ANSA).