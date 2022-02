Von der Leyen in Marocco, condoglianze ai genitori di Rayan

(ANSA) - BRUXELLES, 09 FEB - "Voglio trasmettere le mie condoglianze ai genitori del piccolo Rayan e a tutto il popolo marocchino. Il mondo intero ha trattenuto il respiro di fronte a questa tragedia, ha ammirato gli sforzi dei soccorritori e ha pianto il tragico risultato.

Siamo con voi in questo momento difficile". Lo ha detto la presidente della Commissione europea nel corso della sua visita in Marocco, prima tappa del suo viaggio in Africa (poi andrà in Senegal) in cui presenta il Global Gateway, la Belt and Road in versione europea. "Ringrazio il capo del governo Aziz Akhannouch per il suo benvenuto", ha aggiunto von der Leyen. "Il Marocco è il primo partner economico dell'Ue in Africa. Andiamo oltre, con la nostra Green Partnership per lo sviluppo sostenibile".

