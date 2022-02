Vestager, Nord Stream 2 non è mai stato nell'interesse Ue

(ANSA) - BERLINO, 09 FEB - "Non siamo mai stati dell'opinione che il Nord Stream 2 fosse interesse dell'Europa". Lo sostiene la vice presidente della Commissione Ue Margarethe Vestager, parlando ad alcuni giornali tedeschi fra cui Handelsblatt e die Zeit. "Questo era assolutamente chiaro fin dal principio", aggiunge. Vestager contraddice anche l'opinione che il gasdotto possa contribuire a ridurre il prezzo del gas: "Il prezzo non dipende da come il gas viene trasportato, ma dal contratto con chi lo rifornisce. La crisi prolunga lo stallo nel rifornimento e questo è del tutto atipico. Sembra che la situazione venga regolata politicamente e non dal mercato". (ANSA).