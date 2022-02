Venduto all'asta il più grande diamante nero per 3,7 mln

(ANSA) - LONDRA, 09 FEB - Il più grande diamante nero naturale del mondo è stato venduto all'asta da Sotheby's a Londra per 3,16 milioni di sterline (3,75 milioni di euro). Si chiama Enigma e ha un peso di 555,55 carati (111,11 grammi), vanta straordinari riconoscimenti come la certificazione ufficiale di diamante nero naturale più grande del mondo e di diamante tagliato più grande del mondo per il Guinness dei primati.

Come sottolinea la casa d'aste, a differenza dei diamanti classici che vengono estratti dalle viscere della terra, quelli neri si trovano maggiormente in superficie evocando "possibili origini extraterrestri". Queste gemme hanno solitamente da 2,6 a 3,2 miliardi di anni, un periodo precedente a quello dei dinosauri. (ANSA).