Ucraina: Scholz, situazione molto difficile

(ANSA) - BERLINO, 09 FEB - "Siamo in una situazione molto difficile". Lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz a Berlino, in conferenza stampa con la premier danese, Mette Frederiksen. Si lavora "per una soluzione politica, ma dobbiamo prepararci anche nel caso di un'eventuale aggressione militare" all'Ucraina.

(ANSA).