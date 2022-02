Ucraina: Casa Bianca approva piano evacuazione americani

(ANSA) - NEW YORK, 09 FEB - La Casa Bianca ha approvato un piano del Pentagono per aiutare gli americani in Ucraina nel caso in cui la Russia dovesse attaccare. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.

Il piano prevede che circa 1.800 militari dell'82mo Airborne Corps in Polonia inizieranno nei prossimi giorni a preparare check point, campi equipaggiati con tende e strutture di ricovero temporanee al confine della Polonia con l'Ucraina.

I militari non sono autorizzati a entrare in Ucraina e non evacueranno o condurranno missioni aeree dall'interno dell'Ucraina. Il piano sarebbe stato delineato per cercare di evitare la caotica evacuazione dall'Afghanistan. (ANSA).