Offese memoria Sassoli, Fest eletto capodelegazione AfD al Pe

(ANSA) - BRUXELLES, 09 FEB - Gli eurodeputati del partito tedesco di estrema destra AfD hanno eletto come capodelegazione al Parlamento europeo Nicolaus Fest, l'eurodeputato passato alle cronache per i suoi messaggi oltraggiosi contro David Sassoli (scrisse "Finalmente questo bastardo se n'è andato"), in occasione della sua morte. Lo riporta lo Spiegel. (ANSA).