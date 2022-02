La regina di Danimarca positiva al Covid, ha sintomi lievi

(ANSA) - COPENAGHEN, 09 FEB - La regina Margrethe II di Danimarca è risultata positiva al test del Covid-19. Lo ha annunciato oggi il palazzo reale, precisando che la sovrana, 81 anni, che aveva ricevuto una dose di richiamo a novembre, è risultata positiva martedì sera e "mostra solo sintomi lievi".

La monarca, che ha appena festeggiato i suoi cinquant'anni sul trono, ha dovuto annullare la sua vacanza in Norvegia e si ritrova confinata nel suo palazzo a Copenaghen nel rispetto delle norme sanitarie. Nonostante la revoca delle restrizioni nel Paese scandinavo la scorsa settimana, le autorità raccomandano ancora l'isolamento dei malati per almeno quattro giorni.

Margrethe II non è la prima sovrana ad essere contagiata dal Covid-19. Il re e la regina di Svezia, 75 e 78 anni, erano risultati positivi al test all'inizio di gennaio. (ANSA).