Clima:Morgan,governo tedesco posto giusto per far differenza

(ANSA) - BERLINO, 09 FEB - "Lavoro da 30 anni per la salvezza del pianeta e per le future generazioni. Ho sempre cercato il luogo in cui potessi fare al meglio la differenza. Credo che in questo momento storico il posto giusto sia il ministero degli Esteri tedesco". Lo ha detto l'attivista Jennifer Morgan, leader di Greenpeace International, in conferenza stampa a Berlino con Annalena Baerbock, che l'ha nominata delegato speciale per il Clima del ministero degli Esteri. Alla domanda su come veda il suo nuovo ruolo, rispetto al suo impegno da attivista, ha risposto: "Credo sia importante parlare chiaro, ma anche collaborare". E sul suo rapporto con la Germania, Morgan ha spiegato: "vivo qui dal 2003, sono una berlinese. La mia famiglia di origine vive negli Usa ma il mio cuore è qui".

(ANSA).