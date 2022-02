Polonia, slitta scadenza vaccino per tutti tranne medici

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - La Polonia ha posticipato a tempo indeterminato il termine ultimo del primo marzo previsto per vaccinare contro il coronavirus gli insegnanti, i poliziotti, i soldati ed i pompieri ammettendo che non è possibile rispettare questa scadenza.

L'anno scorso il governo aveva annunciato che il personale in queste categorie - oltre al personale medico - avrebbero dovuto vaccinarsi entro questa data per poter continuare a lavorare.

Tuttavia, riporta il Guardian, il portavoce del ministero della Sanità - Wojciech Andrusiewicz - ha ammesso oggi che la scadenza non potrà essere rispettata a causa della lentezza con cui procede il programma di immunizzazioni. La data del primo marzo rimane invece in vigore per il personale medico.

La Polonia è attualmente nel mezzo della sua quinta ondata di contagi, con 36.000 nuovi casi e quasi 290 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il 57% della popolazione di 38 milioni è pienamente vaccinato. (ANSA).