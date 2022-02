Nasa sceglie Lockheed, porterà sulla Terra campioni da Marte

(ANSA) - NEW YORK, 07 FEB - La Nasa ha scelto Lockheed Martin per il Mars Ascent Vehicle, "un razzo piccolo e leggero" che porterà sulla Terra le prime rocce, i sedimenti e i primi campioni da Marte. Destinato a diventare il primo missile lanciato da un altro pianeta, il Mav è un elemento cruciale nella campagna per riportare sulla Terra i campioni raccolti da Perseverance su Marte. (ANSA).