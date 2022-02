Borrell, determinati a rafforzare sicurezza energetica in Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 08 FEB - "In un ambiente caratterizzato da turbolenze geopolitiche, siamo determinati a rafforzare la sicurezza energetica in Europa e a guardare in faccia le minacce della Russia. Chiediamo una de-escalation e continuiamo a lottare per una soluzione diplomatica". Lo ha scritto su Twitter l'Alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell all'indomani del Consiglio Ue-Usa sull'energia. (ANSA).