Tunisia, 163 migranti soccorsi in mare

(ANSA) - TUNISI, 07 FEB - La Marina di Tunisi ha tratto in salvo sabato 163 migranti, tra cui 9 donne e 16 bambini, al largo di Sfax. Lo ha annunciato il ministero della Difesa in una nota, precisando che "come parte di un'operazione congiunta con la Guardia costiera, un'unità della Marina ha soccorso il 5 febbraio 163 migranti illegali (162 tunisini e un marocchino)", al largo del governatorato di Sfax. Tra loro c'erano 9 donne e 16 bambini, che si trovavano a bordo, a 12 chilometri dalle coste di Sfax, importante punto di partenza verso l'Europa, in particolare verso l'Italia.

I migranti hanno dichiarato di avere un'età compresa tra gli 8 e i 48 anni, specificando di essere salpati dalle coste di Sfax nella notte tra venerdì e sabato, "con l'intenzione di attraversare di nascosto i confini marittimi verso lo spazio europeo", secondo il ministero. I migranti sono stati portati al porto dei pescherecci di Sfax, dove sono stati assistiti dalla guardia costiera.

L'Italia è uno dei principali punti di ingresso in Europa per i migranti provenienti dal Nord Africa, in particolare Tunisia e Libia, due Paesi dai quali le partenze sono aumentate notevolmente nel 2021. Secondo il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), nei primi nove mesi del 2021 la Guardia costiera tunisina ha intercettato circa 19.500 migranti che tentavano di attraversare il Mediterraneo. (ANSA).