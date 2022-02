Mosca, Putin non prenderà parte alla Conferenza di Monaco

(ANSA) - MOSCA, 07 FEB - Il presidente russo Vladimir Putin non prenderà parte alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco né di persona né in collegamento video: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia di stampa statale russa Tass. "Putin non ha in programma di partecipare alla conferenza di Monaco in nessun formato", ha detto Peskov secondo la Tass. (ANSA).