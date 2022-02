Mosca, incontro Putin-Macron importante ma non aspettiamo svolte

(ANSA) - MOSCA, 07 FEB - Il Cremlino ritiene "molto importante" l'incontro in programma oggi tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente francese Emmanuel Macron ma non si aspetta svolte nella situazione attorno all'Ucraina dopo i colloqui: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia di stampa statale russa Tass.

"Naturalmente la situazione è molto difficile per aspettarsi delle svolte decisive nel corso di un incontro", ha affermato Peskov, rimarcando però che quella di Macron è "una visita molto importante". (ANSA).