Marocco: oggi i funerali del piccolo Rayan

(ANSA) - RABAT, 07 FEB - Sono previsti oggi in Marocco i funerali del piccolo Rayan, il bimbo caduto in un pozzo martedì scorso e il cui corpicino senza vita è stato estratto sabato sera, dopo una maratona di soccorsi. Il bimbo, che aveva 5 anni, sarà seppellito, secondo il rito musulmano, nel cimitero di Ighrane, a 6 chilometri dal luogo dell'incidente, nella provincia settentrionale di Chefchauen. Questa mattina gli abitanti del posto hanno ripulito la zona per accogliere la folla di partecipanti attesa. Il caso ha creato un'onda di commozione in tutto il mondo e il Marocco ha seguito con il fiato sospeso le lunghe dirette video che trasmettevano il lavoro dei soccorritori, durante le oltre centro ore passate da Rayan in fondo al pozzo. Dopo aver recuperato il suo corpicino, l'ambulanza lo ha portato all'ospedale militare di Rabat, ma nulla è trapelato sul risultato dell'autopsia, che con ogni probabilità è stata eseguita.

Parallelamente ai preparativi per le esequie, le autorità hanno cominciato fin da domenica i lavori di riempimento del pozzo nel quale il piccolo è accidentalmente caduto, e anche dell'enorme cratere scavato da volontari e soccorritori nel tentativo di salvarlo. (ANSA).