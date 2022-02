Di Maio, disinformazione fenomeno preoccupante, agire subito

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Il fenomeno della disinformazione ha assunto negli ultimi anni caratteristiche preoccupanti, che spingono ad agire". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alll'evento "(Dis)Informazione. Sfide Internazionali e resilienza interna" alla Farnesina. Sottolineando che "occorre un impegno collettivo per proteggere i valori del pluralismo, la trasparenza e la piena libertà di accesso ai nuovi mezzi di comunicazione e preservare, al contempo, la veridicità dei contenuti, per un'informazione di qualità a presidio della democrazia".

Di Maio ha ricordato che "abbiamo assistito a un aumento delle campagne di disinformazione e cattiva informazione, spesso coordinate da attori che tentano di distorcere il dibattito pubblico e screditare i governi occidentali, i processi e le istituzioni democratiche". Con i social media "utilizzati anche per condurre in maniera coordinata campagne di destabilizzazione". Inoltre, "un'ondata di disinformazione e cattiva informazione" sulla pandemia "ha contribuito ad aumentare paura e disorientamento nei cittadini di fronte all'emergenza sanitaria globale".

Per Di Maio "le sfide che ci troviamo ad affrontare sono riuscire a garantire che i diritti umani si applichino allo stesso modo online tanto quanto offline, e coniugare il diritto ad accedere a tutte le fonti di informazione disponibili con l'esigenza di prevenire e contrastare azioni di interferenza e manipolazione informativa". (ANSA).