Covid: Vietnam, scuole riaperte dopo un anno

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Dopo quasi un anno, il Vietnam riapre le scuole ancora chiuse per l'emergenza Covid. Oltre 17 miilioni di studenti potranno tornare in classe entro metà febbraio, e nella capitale Hanoi già da domani, secondo quanto annunciato dal ministero della Salute, mentre le autorità si preparano ad avviare la campagna vaccinale per i minori a partire da 5 anni e il governo ha annunciato di voler acquistare 21,9 milioni di dosi del siero pediatrico prodotto da Pfizer-BioNTech. Lo riporta il Guardian.

Il Paese aveva già revocato molte restrizioni a ottobre.

Oltre il 75% dei 98 milioni di vietnamiti ha ricevuto almeno due dosi di vaccino. Dall'inizio della pandemia, le autorità hanno registrato 2,3 milioni di casi (di cui 14.112 ieri) e oltre 38.300 vittime. (ANSA).