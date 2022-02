'Biden ha rinunciato a promessa 2 anni università gratuita'

(ANSA) - WASHINGTON, 07 FEB - Joe Biden ha abbandonato il suo progetto di offrire due anni gratis di "community college", ossia college di due anni che forniscono un'educazione post secondaria a costi più bassi per andare poi a lavorare o iscriversi ad un college universitario di quattro anni. Lo ha confermato la first lady Jill, anche lei professoressa universitaria, durante un evento pubblico: "Non fa più parte del programma".

Non essendo riuscito a far approvare al Senato il suo maxi piano da 1800 miliardi, il presidente è costretto a rinunciare ad alcuni 'capitoli' e la gratuità dei community college è fra questi. (ANSA).