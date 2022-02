Olp: Consiglio centrale discute linea e nuovo Segretario

(ANSA) - TEL AVIV, 06 FEB - Dalla linea dell'organizzazione al nome del nuovo segretario generale dell'Olp. Questi i dossier sul tavolo della riunione di questa sera a Ramallah in Cisgiordania - presieduta dal presidente Abu Mazen - del Consiglio centrale palestinese, organo decisionale dell'Olp stesso.

Una riunione, secondo i media, decisiva per gli sviluppi futuri dell'organizzazione ma anche contrastata, visto che 3 fazioni dello stesso Olp - a cominciare dal Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp) - hanno annunciato di voler boicottare la riunione ammonendo che questa approfondirà le divisioni all'interno dei Palestinesi e rafforzerà la leadership di Ramallah di Abu Mazen.

Anche Hanan Ashrawi - figura di spicco del panorama politico palestinese - ha detto di voler boicottare la riunione.

Secondo i media, Abu Mazen intende fa nominare nuovo Segretario generale dell'Olp Hussein al-Sheikh, uno degli suoi uomini più fidati. Se così sarà, al-Sheikh prenderà il posto di Saeb Erekat morto nel 2020. (ANSA).