Madagascar: Batsirai tocca terra, ora più debole

(ANSA) - VATOMANDRY, 06 FEB - Il ciclone Batsirai, che ieri sera è arrivato sul Madagascar con venti fino ad una velocità massima di 165 km orari, si sta gradualmente indebolendo ma si prevedono comunque inondazioni nell'est del Paese a causa delle persistenti forti piogge.

L'ufficio meteorologico nazionale teme "danni ingenti e diffusi" provocati dalla perturbazione, che aveva messo in allerta milioni persone e che ha costretto migliaia di residenti ad abbandonare le loro case.

"Batsirai si è indebolito", ha fatto sapere Meteo Madagascar, aggiungendo che la velocità media dei venti del ciclone si è quasi dimezzata a 80 km orari, mentre le raffiche più forti si sono ridotte a 110 km orari rispetto 235 km orari di ieri.

Il ciclone, il secondo che colpisce la grande nazione insulare nell'Oceano Indiano in poche settimane, si sta spostando ora verso ovest ad una velocità di 19 km orari. Ma "in seguito alle forti piogge si temono ancora inondazioni localizzate o generalizzate", ha sottolineato Meteo Madagascar, aggiungendo che Batsirai dovrebbe raggiungere il Canale del Mozambico nelle prossime ore. (ANSA).