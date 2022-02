Covid:Ottawa assediata da protesta, 'situazione fuori controllo'

(ANSA) - WASHINGTON, 06 FEB - Il sindaco di Ottava Jim Watson ha deunciato su una radio locale che la situazione e' "fuori controllo" nella capitale canadese, il cui centro e' occupato da una settimana dai maifestanti che protestano contro le restrizioni anti Covid. "La situazione ora e' completamente fuori controllo perche' sono i manifestanti a fare la legge", ha ammesso. "Stiamo perdendo la battaglia.... dobbiamo riprenderci la nostra citta", ha aggiunto, giudicando "inaccettabile" il comportamento della folla che blocca le strade e suona il clacson.

I manifestanti hanno promesso di voler proseguire l'occupazione fino alla revoca delle misure anti Covid. In una riunione di emergenza il capo della polizia di Ottawa Peter Sloly ha denunciato di non avere mezzi sufficienti per mettere fine a quello che ha definito uno "stato d'assedio" e ha chiesto "risorse supplementari". In arrivo circa 250 agenti della gendarmeria reale, un corpo di polizia federale.

La protesta, innescata dai camionisti contro l'obbligo di vaccino per chi varca la frontiera con gli Usa, coinvolge altre citta' canadesi, come Toronto e Quebec. (ANSA).