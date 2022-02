Messico: approvato testo di referendum per revoca presidente

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 04 FEB - L'Istituto nazionale elettorale (Ine) del Messico ha approvato ieri la convocazione di un referendum previsto dalla Costituzione di revoca del mandato presidenziale e per questo ha comunicato al presidente Andrés Manuel López Obrador che il 10 aprile i cittadini si recheranno alle urne per decidere se mantenerlo al potere o revocarne l'incarico.

Per dare validità all'iniziativa, riferisce la tv 'all news' Milenio, i promotori del referendum hanno raccolto oltre 2,7 milioni di firme di persone che sostengono di avere perso la fiducia nell'operato del capo dello Stato.

L'Ine ha reso inoltre noto che la domanda che verrà sottoposta ai cittadini dice: "Sei d'accordo che il mandato di Andrés Manuel López Obrador, presidente del Messico, sia revocato per perdita di fiducia (nel suo operato) o desideri che rimanga alla presidenza della Repubblica fino alla scadenza del suo mandato?".

Gli analisti ritengono molto difficile che il referendum metta fine al mandato del capo dello Stato il quale gode nei sondaggi di un appoggio superiore al 60%. (ANSA).