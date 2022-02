Fonti,Andrea deporrà davanti legali Giuffre a Londra a marzo

(ANSA-AFP) - LONDRA, 05 FEB - Il principe Andrea il 10 marzo a Londra avrà un'udienza sotto giuramento per rispondere ai legali della donna, Virginia Giuffre, che in America lo accusa di abusi sessuali nell'ambito della vicenda sul giro di prostituzione che ruota attorno al miliardario Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere a New York.

"Abbiamo concordato una spontanea presenza del Duca di York per deporre il 10 marzo", ha rivelato una fonte vicina al figlio della regina Elisabetta, il quale di recente è stato spogliato di tutti i suoi titoli e prerogative reali. La stessa fonte afferma che, "malgrado reiterate richieste, Giuffre non si è ancora impegnata a una data o a un luogo per la sua deposizione".

Oggi il Daily Telegraph afferma che c'è un intesa perché l'incontro abbia luogo in territorio "neutro", a Londra. Il tabloid scrive che i legali del 61/enne Andrea lo stanno preparando ad affrontare le domande che gli avvocati di Giuffre, David Boies and Sigrid McCawley, gli rivolgeranno per due giorni.

I due avvocati intendono anche ascoltare per l'occasione due testimoni che vivono nel Regno Unito: Shukri Walker, che afferma di aver visto Andrea in un nightclub al tempo dei fatti, e Robert Olney, assistente del principe. (ANSA-AFP).