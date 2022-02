Covid: Erdogan positivo, 'solo sintomi lievi'

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19, ma di avere solo sintomi lievi.

"Il risultato del test per il Covid-19 che ho fatto con mia moglie dopo avere accusato lievi sintomi è stato positivo - ha scritto su Twitter -. Per fortuna, abbiamo una forma lieve di infezione, che sappiamo essere del tipo da variante Omicron.

Seguiamo comunque i nostri impegni - ha aggiunto -. Continueremo a lavorare da casa. Attendiamo le vostre preghiere", conclude il post.

Due giorni fa, il leader di Ankara aveva incontrato a Kiev il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, e nell'ambito di un auspicato tentativo di mediazione con la Russia sulla crisi ucraina aveva in preparazione un possibile incontro nei prossimi giorni. con Vladimir Putin. (ANSA).