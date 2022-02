ANSA-FOCUS/ Guantanamo rilascia un saudita, impazzito e innocuo

Si avvicina la liberazione dal carcere di Guantanamo di Mohammed al-Qahtani, il prigioniero saudita torturato e rinchiuso per 20 anni perchè sospettato di essere il 20/mo mancato dirottatore degli attentati dell'11/9. La commissione di revisione del famigerato centro di detenzione nell'isola di Cuba ha raccomandato all'unanimità di rimpatriarlo in una struttura riabilitativa per estremisti perchè a Guantanamo non può ricevere un adeguato trattamento medico e non rappresenta più una minaccia alla sicurezza nazionale. Secondo un rapporto medico, le condizioni di salute mentale del detenuto, che ora ha 42 anni, sono "significativamente compromesse", ma può tornare nel suo Paese perchè è in grado di contare sul sostegno della famiglia e sulla capacità dell'Arabia Saudita di fornire le cure del caso, tenendolo sotto controllo.

"E' una decisione attesa da tempo", ha commentato il suo avvocato Ramzi Kassem: "Nonostante la gravità della sua malattia, Mohammed non pone rischi per nessuno e ha bisogno di trattamenti psichiatrici in Arabia Saudita, non di continuare la sua carcerazione a Cuba".

Al-Qahtani è uno dei 39 rimasti nella prigione di guerra Usa e potrebbe essere il primo rimpatriato dei 19 per i quali è già stato consigliato il trasferimento. Ma la sua imminente liberazione, forse già a marzo, non cancella gli orrori e gli abusi che ha subito in tutti questi anni. Tentò di entrare illegalmente in Usa nell'agosto del 2011 e nel dicembre successivo fu catturato in Afghanistan nella battaglia di Tora Bora. Nelle indagini sull'11 settembre si scoprì che Mohamed Atta, il capo degli attentatori, doveva incontrarlo negli Usa e si ipotizzò che dovesse far parte della squadra di terroristi che dirottarono l'aereo diretto contro il Campidoglio e caduto in Pennsylvania per la rivolta dei passeggeri.