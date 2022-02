Valanga in Austria, sale a 5 il numero delle vittime

(ANSA) - BOLZANO, 04 FEB - Sale a cinque il numero delle vittime della valanga in Tirolo. La persona dispersa, nel pomeriggio, è stata localizzata e recuperata dalla neve. Il medico d'urgenza è riuscito brevemente a rianimare il ferito che però è poi deceduto sul posto, informa la Tiroler Tageszeitung.

L'incidente è avvenuto lontano dagli impianti di risalita e probabilmente ha interessato un gruppo di scialpinisti. Per il momento non ci sono informazioni sulla dinamica dell'incidente e sull'identità delle vittime. (ANSA).