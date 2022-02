Covid: a Tokyo primo calo della popolazione in 26 anni

(ANSA) - TOKYO, 04 FEB - La diffusione del coronavirus e il prolungamento della pratica del telelavoro nell'intero 2021, hanno contribuito al primo calo della popolazione a Tokyo in 26 anni.

In base all'ultimo censimento governativo i residenti della capitale sono diminuiti di quasi 50mila unità a quota 13.988.100, con flessioni consistenti nella maggioranza dei 23 comuni della capitale; una tendenza che secondo gli analisti è destinata a consolidarsi.

"A causa del Covid le persone preferiscono spostarsi dall'area metropolitana, e molti residenti stranieri hanno deciso di tornare nei loro Paesi", ha spiegato al giornale Asahi Shimbun, Yutaka Okada, ricercatore della Mizuho Research&Technologies. "Vivere a Tokyo non è più essenziale perché lo smart working è adottato da sempre più aziende, e con ogni probabilità rimarrà in pratica ancora per qualche tempo", ha aggiunto ricordando che il Giappone ha di fatto chiuso le frontiere agli ingressi di studenti e turisti dall'estero da quasi due anni. (ANSA).