Usa: violenza nelle strade, Biden a New York incontra il sindaco

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Dopo aver fatto una dichiarazione alla stampa sul raid in Siria nel quale è stato ucciso il capo dell'Isis il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è andato a New York per incontrare il sindaco Eric Adams e discutere dell'aumento della criminalità nella metropoli.

I due si erano già incontrati alla Casa Bianca la scorsa estate per discutere con altri leader del dilagare della violenza in diverse città americane. Biden, Adams e il procuratore generale Merrick Garland hanno in programma di visitare il quartier generale della polizia di New York il governatore Kathy Hochul per fare il punto sulle strategie per togliere le armi dalle strade. Poi si sposteranno nel Queens, uno dei quartieri di New York più colpiti dal crimine. (ANSA).