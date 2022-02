Putin, con Cina alleanza energetica e progetti vasta scala

Russia e Cina sono impegnate a espandere l'uso delle valute locali per i pagamenti bilaterali, in base a un accordo del 2019, e a stabilire meccanismi per "contrastare gli effetti negativi delle sanzioni unilaterali". Il presidente Vladimir Putin, in un articolo per l'agenzia Xinhua nell'imminenza del suo arrivo a Pechino per i Giochi invernali, si è detto fiducioso che i due Paesi possano raggiungere presto un interscambio di 200 miliardi di dollari di valore, dai 140 miliardi del 2021. "Stiamo attuando importanti iniziative nei settori degli investimenti, della produzione, dell'industria, dell'agricoltura", ha scritto Putin.

Tra Russia e Cina "si sta formando un'alleanza energetica reciprocamente vantaggiosa". Putin ha rimarcato che "oltre alla consegna a lungo termine di petrolio e gas alla Cina, prevediamo anche di realizzare una serie di progetti congiunti su larga scala. Uno è la costruzione di quattro nuove unità di generazione presso una centrale nucleare cinese, iniziata lo scorso anno, con la partecipazione della conglomerata russa Rostec. Tutto ciò migliora notevolmente la sicurezza energetica di Cina e intera regione asiatica".