Pechino -1: Xi, pronti per Giochi sicuri ed emozionanti

(ANSA) - PECHINO, 03 FEB - La Cina è pronta e "dedicherà al mondo con tutto il suo cuore Giochi olimpici semplici, sicuri ed emozionanti e praticherà il motto olimpico 'più veloce, più alto, più forte, più unito'": è il messaggio video del presidente cinese Xi che ha aperto la 139/a sessione del Comitato olimpico internazionale, alla vigilia della cerimonia inaugurale di Pechino 2022. Xi ha ringraziato il Cio per "il contributo positivo a lungo termine" dato allo sviluppo dell'industria sportiva cinese e per il suo "forte sostegno e guida" alla candidatura e alla preparazione della Cina per le Olimpiadi invernali di Pechino. (ANSA).