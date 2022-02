Marocco: soccorritori, pochi metri per raggiungere piccolo Ryan

(ANSA) - RABAT, 03 FEB - Manca ormai una manciata di metri, una decina per l'esattezza, e l'escavatore avrà raggiunto Ryan, il piccolo caduto nel pozzo martedì pomeriggio in Marocco a Tamrout, vicino Chefchauen. A 48 ore dal volo che lo ha fatto precipitare, vicino casa, mentre stava giocando, il bimbo, 5 anni, è ancora vivo. È stanco, provato, ha qualche ferita sulla testa, ma respira autonomamente. Le immagini che le telecamere dei soccorritori sono riuscite a riprendere mostrano Ryan accovacciato nel fango.

Il bambino, la cui storia ricorda quella di Alfredino Rampi, è a 32 metri di profondità, non a 60 come si credeva. Le indagini di questa notte sono state essenziali per stabilire esattamente la posizione del piccolo. Il diametro del pozzo è di 30 centimetri in superficie, ma va restringendosi man mano che si scende, fino a diventare di 20, il che ha vanificato gli sforzi degli speleologi che hanno tentato di calarsi fino alle prime ore dell'alba. Un'ambulanza è sul posto e un elicottero della gendarmeria reale è fermo a 5 chilometri dal luogo dell'incidente. Tutto è pronto per ogni evenienza.

Sono due giorni e due notti che le ruspe scavano accanto al pozzo e, secondo i testimoni diretti mancano ormai pochi metri di tunnel per raggiungere l'altezza esatta dove dovrebbe trovarsi il bambino. "Siamo a oltre 22 metri di profondità, dovremmo farcela nelle prossime ore", ha confermato il coordinatore delle cellula di pronto intervento. Quanto allo stato di salute del piccolo, ha tagliato corto, "è difficile da dire in questo momento". (ANSA).