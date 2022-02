Cina, con Russia alto livello di cooperazione strategica

(ANSA) - PECHINO, 03 FEB - L'incontro di domani tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin rifletterà "l'alto livello di cooperazione strategica tra i due Paesi e l'alto livello di fiducia reciproca e amicizia instauratatsi tra i due capi di Stato", in una prospettiva che consente l'apertura a Cina e Russia di "nuove opportunità di sviluppo".

E' quanto il ministero degli Esteri cinese Wang Yi ha detto nell'incontro tenutosi oggi a Pechino con l'omologo russo Serghei Lavrov, alla vigilia della visita del capo del Cremlino Vladimir Putin per l'apertura dei Giochi olimpici invernali.

La Cina, ha proseguito Wang secondo un resoconto della diplomazia cinese, "è disposta a lavorare con la Russia per approfondire incrollabilmente l'amicizia per generazioni, per un coordinamento strategico globale tra i due Paesi e per salvaguardare fermamente l'equità e la giustizia internazionali, a beneficio dei due Paesi e del mondo". (ANSA).