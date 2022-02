Usa: tempesta invernale in arrivo, già 3.000 voli cancellati

(V. 'Usa: altra tempesta invernale, 90 mln...' delle 15.14 (ANSA) - ROMA, 02 FEB - Le compagnie aeree statunitensi hanno cancellato quasi 3.000 voli su oggi e domani per l'arrivo di una potente tempesta invernale che colpirà circa 90 milioni di persone dal Midwest al sud del Paese. Lo riporta la Cnn.

Chicago O'Hare, hub di United e American Airlines, è per adesso l'aeroporto più colpito con 164 cancellazioni, secondo il sito di monitoraggio dei voli FlightAware. Anche gli aeroporti di St. Louis e Detroit stanno accumulando cancellazioni con più di 100 per scalo fino ad ora. Domani, i due aeroporti di Dallas, Love Field e Fort Worth, hanno già cancellato rispettivamente il 90% e il 23% di tutti i voli.

Quasi tutte le compagnie aeree hanno deciso di consentire ai viaggiatori di riprenotare gratuitamente i loro viaggi quando le condizioni del tempo miglioreranno. (ANSA).