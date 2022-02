Usa, ladro entra in casa ma poi si scusa e lascia 200 dollari

(ANSA) - NEW YORK, 02 FEB - Un ladro entra in una casa alle porte di Santa Fe, in Nuovo Messico, ma poi si scusa e lascia 200 dollari per il disturbo. Secondo quanto scrive l'Albuquerque Journal citando le autorità locali, i proprietari della casa hanno trovato il ladro con un AR-15, ma non sono stati minacciati e nessun oggetto o denaro è stato preso.

Prima di essere scoperto l'uomo aveva dormito, si era lavato, aveva cenato e anche bevuto qualche birra. Ha persino lasciato 200 dollari come rimborso per aver rotto il vetro di una finestra.

Come se non bastasse, ha condiviso con i padroni di casa la sua storia, dicendo che stava scappando da qualcuno e che la sua famiglia era stata uccisa nel Texas orientale. Ha detto anche che la sua auto l'aveva piantato in asso nelle vicinanze di Santa Fe. Secondo i proprietari della casa, il ladro è sembrato estremamente imbarazzato e dispiaciuto. E' tuttora ricercato.

(ANSA).