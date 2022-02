Raid turchi colpiscono basi del Pkk in nord Iraq

(ANSA) - ISTANBUL, 02 FEB - Durante la notte l'esercito turco ha bombardato alcune basi del gruppo armato curdo Pkk nel Kurdistan iracheno. Lo riporta il quotidiano turco Sabah.

Il giornale pubblica online un video dell'operazione e cita un comunicato delle autorità della regione autonoma del nord Iraq, secondo cui "aerei da guerra turchi hanno colpito molte posizioni del Pkk" soprattutto nelle regioni di Makhmur e Sinjar e "sei basi nelle montagne del Karjokh". Inoltre, riporta due bombardamenti anche nell'area di Shila, vicino al confine tra Siria e Iraq.

Il comunicato delle autorità irachene parla di danni materiali mentre secondo una dichiarazione del ministero della Difesa di Ankara militanti sarebbero stati "neutralizzati" (ovvero uccisi o catturati).

La Turchia bombarda regolarmente le posizioni nel nord Iraq del Pkk, il gruppo armato curdo in guerra con l'esercito di Ankara dai primi anni Ottanta. L'ultimo attacco aereo dell'esercito turco nella zona era stato messo a segno in dicembre in seguito all'uccisione di tre soldati turchi. Meno di un anno fa, ad aprile 2021, le forze turche avevano lanciato un'imponente offensiva aerea con l'obiettivo di distruggere le basi del gruppo armato curdo tra le montagne del nord Iraq.

