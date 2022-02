India: Morgan Freeman per 'errore' in spot di cure della pelle

(ANSA) - NEW DELHI, 02 FEB - Il Vadakara Cooperative Hospital, una clinica del Kerala si è scusata pubblicamente su Facebook per avere utilizzato l'immagine dell'attore Morgan Freeman per pubblicizzare trattamenti dermatologici.

Il cartellone su cui troneggiava il ritratto della star di Hollywood è diventato virale in poche ore su Twitter, mentre moltissimi deridevano la clinica per avere associato l'attore 84enne, pluripremiato alle cure per le lentiggini, macchie delle pelle, cicatrici, pigmentazioni.

La pubblicità è stata accusata di razzismo. L'ospedale ha affermato che si è trattato di un errore e di non avere avuto alcuna intenzione di diffamare "un grande attore" (ANSA).