Zaki, oggi per me udienza decisiva a Mansura

(ANSA) - MANSURA, 01 FEB - Patrick Zaki ha confermato all'ANSA che nel suo processo a Mansura si aspetta una decisione del giudice monocratico già oggi anche se l'annuncio della sentenza potrebbe slittare di alcuni giorni.

"In base alla legge egiziana oggi Hoda (la sua legale, ndr) presenterà al giudice tutte le prove e le evidenze e poi aspetteremo la decisione finale che potrebbe arrivare già oggi anche se il magistrato potrebbe rinviarla di qualche giorno o anche una settimana", ha detto lo studente egiziano dell'Università di Bologna.

Pur ammettendo di essere "preoccupato" per le passate accuse di istigazione al terrorismo che la Procura egiziana aveva mosso sulla base di post su Facebook, Zaki ha inoltre detto di non ritenere che questo dossier verrà mai riaperto. (ANSA).