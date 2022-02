Usa:Trump tenta di fare espellere Cheney da partito repubblicano

(ANSA) - NEW YORK, 01 FEB - Donald Trump prova a fare espellere dal partito repubblicano l'acerrima nemica Liz Cheney.

Come rivela il Washington Post, il suo alleato David Bossie (due volte consigliere per la campagna del tycoon e membro della commissione nazionale del Maryland) ha presentato una risoluzione alla leadership del Grand Old Party che chiede di cacciare dalla Camera la figlia dell'ex vice presidente Usa Dick Cheney, e anche il deputato Adam Kinzinger. La risoluzione - che verrà discussa in settimana all'incontro annuale del partito a Salt Lake City - e' co-sponsorizzata da Frank Eathorne, presidente del partito repubblicano del Wyoming e alleato di Trump.

La presidente del Republican National Committee Ronna McDaniel, invece, non ha ad ora preso posizione. Se l'iniziativa dovesse passare sarebbe un insolito e pubblico rimprovero da parte del partito contro due dei suoi membri in carica al Congresso. Secondo quanto rivelato da fonti informate al Wp, nella risoluzione Bossie cita come motivazione il lavoro di Cheney e Kinzinger per la commissione della Camera che indaga sugli attacchi del 6 gennaio, insieme ai loro sforzi per "distruggere il presidente Trump". (ANSA).