Usa: 2 morti in una rissa in Texas, tutte le carceri in lockdown

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Tutte le prigioni federali negli Stati Uniti sono state messe in lockdown dopo che due detenuti sono rimasti uccisi e e altri due gravemente in una rissa tra gang in Texas. Lo riporta la Bbc.

Il lockdown nelle carceri, una misura che raramente viene applicate a tutte le strutture del Paese, comporta che i detenuti restino confinati nelle loro celle e una serie di restrizioni alle visite. Il Federal Bureau of Prisons ha dichiarato in un comunicato che per "motivi di sicurezza" non avrebbe fornito ulteriori dettagli sulla sua decisione, aggiungendo che la misura sarebbe stata "di breve durata".

Secondo quanto riferito, le violenze nel carcere di Beaumont in Texas, che ospita di 1.372 detenuti, hanno coinvolto membri della gang MS-13, uno dei gruppi più brutali formato da immigrati scappati dal Salvador che, secondo l'Fbi può contare su una rete di circa 10.000 persone in tutti gli Stati Uniti. I detenuti uccisi erano Guillermo Riojas, 54 anni, e Andrew Pineda, 34, membro di una gang rivale chiamata Mexican Mafia.

La preoccupazione delle autorità adesso è che la rissa possa scatenare reazioni a catena in altre carceri, da qui la decisione dell'ufficio federale. (ANSA).